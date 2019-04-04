Счётная палата проверит расходы на нацпроекты

Аудиторы нагрянут сразу в несколько ведомств и министерств, занятых подготовкой и реализацией задач, прописанных в майских указах.

Счётная палата опубликовала на своём сайте план проверок на 2019 год. В ближайшие месяцы аудиторы нагрянут в Центробанк, Минфин, Минкульт, Минпромторг и ряд других ведомств и министерств. Всего в плане числится 357 проверок, и часть из них напрямую связана с исполнением ключевых нацпроектов.

В частности, аудиторы проведут мониторинг в Минкомсвязи на предмет выполнения основных показателей национальной программы "Цифровая экономика РФ".

Кроме того, планируется аудит таких направлений стратегического развития, как "Экология", "Производительность труда", "Демография", "Здравоохранение", а также "Жильё и городская среда".

Отметим, что 12 ключевых нацпроектов включили в себя задачи, поставленные в майских указах президента России Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года, а общий бюджет превысит 25 трлн рублей.

Ранее Счётная палата предложила создать единый центр по контролю за реализацией нацпроектов.