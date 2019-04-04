Сбербанк разрешил мгновенные переводы денег за границу

Пока в списке десять государств: Белоруссия, Азербайджан, Грузия, Монголия, Таджикистан, Туркмения, Казахстан, Киргизия, Молдавия и Узбекистан.

Мгновенные переводы денег с карт Сбербанка через смартфон теперь возможны в страны СНГ и ближнего зарубежья. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Пока в списке десять государств: Белоруссия, Азербайджан, Грузия, Монголия, Таджикистан, Туркмения, Казахстан, Киргизия, Молдавия и Узбекистан. Для перевода отправителю нужно указать страну назначения, ФИО и номер телефона получателя. Забрать деньги наличными можно в любом из пунктов обслуживания Western Union.

— Стоимость услуги составляет 1% от суммы перевода — вне зависимости от страны назначения. Для переводов в валюте предусмотрен привлекательный льготный курс конверсии, — уточнили в банке.

В Сбербанке добавили, что новая услуга пока доступна в "Сбербанк Онлайн" на смартфонах на платформе Android, но вскоре выйдет обновление и для IOS.

Ранее стало известно, что Сбербанк разрешит пользователям менять ПИН-код от карты через приложение "Сбербанк Онлайн".