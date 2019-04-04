Тело умершего Алексея Булдакова доставили из Монголии в Москву

Тело народного артиста РФ Алексея Булдакова, который скончался накануне днём в гостиничном номере в Монголии, доставили в Москву. Об этом сообщила его представитель Ольга Кривенкова.

— Да, тело было доставлено в Москву полтора часа назад и доставлено в морг, — приводит её слова РИА "Новости".

Представитель артиста добавила, что сейчас идёт подготовка к похоронам.

Напомним, Алексей Булдаков скончался 3 апреля на 69-м году жизни в столице Монголии Улан-Баторе, куда приехал на празднование дня рождения друзей. По предварительным данным, он умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности на фоне ишемической болезни.