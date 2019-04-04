На пляже в Калининградской области нашли истощённого тюленёнка

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На пляже в Калининградской области нашли истощённого тюленёнка

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Фото: © Facebook/Калининградский Зоопарк

Молодому обезвоженному млекопитающему прямо в полевых условиях пришлось ставить капельницу.

В Калининградской области на пляже в посёлке-курорте Отрадное нашли истощённого тюленёнка. Об этом сообщается на официальной странице калининградского зоопарка в "Фейсбуке".

История обыкновенная: молодой, истощённый, обезвоженный. В общем, плох. Капельницу пришлось ставить прямо в полевых условиях, — сказано в сообщении зоопарка.

<p>Фото: © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/kaliningradzoo/?__tn__=k*F&tn-str=k*F" target="_blank">Калининградский Зоопарк</a></p>

Тюленёнка отвезли в зоопарк и разместили там, где нашлось подходящее место — в душевой ветеринарного блока.

Ранее Лайф писал, что жителей Латвии попросили воздержаться от поездок на морское побережье из-за стресса у тюленей.

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