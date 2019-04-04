На пляже в Калининградской области нашли истощённого тюленёнка

Молодому обезвоженному млекопитающему прямо в полевых условиях пришлось ставить капельницу.

В Калининградской области на пляже в посёлке-курорте Отрадное нашли истощённого тюленёнка. Об этом сообщается на официальной странице калининградского зоопарка в "Фейсбуке".

— История обыкновенная: молодой, истощённый, обезвоженный. В общем, плох. Капельницу пришлось ставить прямо в полевых условиях, — сказано в сообщении зоопарка.

Тюленёнка отвезли в зоопарк и разместили там, где нашлось подходящее место — в душевой ветеринарного блока.

Ранее Лайф писал, что жителей Латвии попросили воздержаться от поездок на морское побережье из-за стресса у тюленей.