Delivery Club и "Кухня на районе" запустили меню по мотивам "Игры престолов"

За основу каждой позиции меню компании взяли еду, которой питались персонажи популярного сериала.

Компания "Кухня на районе" и сервис доставки Delivery Club запустили совместное меню для фанатов "Игры престолов". Об этом сообщили представители компаний в своём пресс-релизе.

Инициатива связана с премьерой заключительного сезона "Игры престолов". В основе каждой позиции находится еда, которой питались персонажи сериала. В частности, можно будет попробовать "Северный завтрак", "Рагу от рыбоедов", "Грибочки для полумужа", "Салат с яблоками от королевы", "Коктейль за стеной" и другие блюда.

Напомним, финал "Игры престолов" стартует 14 апреля. Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке прошла премьера заключительного сезона сериала.