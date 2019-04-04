На Украине сочли "насмешкой" властей решение снизить цену за газ на 17 копеек

Сторонники Виктора Медведчука и Юрия Бойко убеждены, что власть, устроившая своему народу тарифный геноцид, намерена и дальше зарабатывать на коррупционных схемах.

В "Оппозиционной платформе — За жизнь" считают, что снижение цены газа на 17 копеек — это насмешка украинского кабинета министров над жителями страны. Об этом сообщается в четверг на сайте политсилы.

Отметим, что "Нафтогаз" устроил населению "аттракцион невиданной щедрости" с подачи премьер-министра Владимира Гройсмана. Он настоял на отмене фиксированных цен на газ для населения, вот только размер скидки не превысил и 2%.

— И это при том, что средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины, уже снизилась на 14,5%, — подчеркнули представители партии, отметив, что в марте и апреле стоимость с учётом закупочной цены будет ещё ниже.

Словом, представители Виктора Медведчука и Юрия Бойко убеждены, что власть, "устроившая своему народу тарифный геноцид", намерена и дальше зарабатывать на коррупционных схемах, продавая населению втридорога "так называемый европейский газ".

Ранее Лайф писал, что долг украинцев за коммунальные услуги вырос до $2,5 миллиарда — на конец февраля 2019 года задолженность за поставки природного газа составляла 1,2 миллиарда долларов.