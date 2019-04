Ольга Бузова, Little Big и Feduk. "ВКонтакте" объявила участников VK Fest 2019

Соцсеть "ВКонтакте" раскрыла имена первых звёзд, которые посетят VK Fest в этом году. Позже пул артистов станет ещё шире.

"ВКонтакте" и "Радио Рекорд" обнародовали имена первых участников фестиваля VK Fest 2019. В их число попали звёзды, песни которых пользователи соцсети в последнее время слушали особенно часто.

Так, например, мероприятие точно посетит CYGO, автор хита Panda E, которую многие знают по словам "Мы сбежим с тобой, как будто от гепарда". Этот трек стал самым прослушиваемым в 2018 году в сервисах VK Music и BOOM. Также, вне всякого сомнения, на сцену выйдет и Тима Белорусских, автор поп-хитов "Мокрые кроссы" и "Незабудка". Дуэт HammAli & Navai, чей альбом JANAVI стал в прошлом году первым по количеству прослушиваний в экосистеме VK.

Кроме них VK Fest посетят исполнители, которые ещё несколько лет назад были малоизвестными, а сегодня благодаря Интернету собирают крупнейшие концертные площадки страны. Среди них — Feduk со свежим релизом More Love, рейв-группа Little Big, чей сингл Skibidi недавно стал платиновым, юмористический коллектив "Хлеб" и Ольга Бузова, которая не нуждается в представлении. Также порадовать посетителей мероприятия явятся ATL, The Hatters, Ёлка, Елена Темникова, Obladaet, #2Маши, Lizer, Markul, Диана Арбенина, "Ночные Снайперы", Zivert и Эльдар Джарахов. Позже пул артистов станет ещё шире.

VK Fest 2019 пройдёт с 20 по 21 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.