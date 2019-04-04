Прокуратура проверяет данные об НЛО, пролетевшем над аэропортом Екатеринбурга

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Прокуратура проверяет данные об НЛО, пролетевшем над аэропортом Екатеринбурга

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Фото: © Pixabay

Неопознанный летающий объект заметил экипаж рейса Ташкент — Екатеринбург, когда самолёт шёл на посадку.

Транспортная прокуратура по Уральскому федеральному округу проверяет данные об НЛО, которое пролетело над аэропортом Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Объект заметил экипаж рейса Ташкент — Екатеринбург, когда воздушное судно шло на посадку.

Пилоты шли на посадку и увидели некий объект, пролетевший под ними по пересекающему курсу, — говорится в сообщении.

Сообщается, что это мог быть мотодельтаплан или легкомоторный самолёт, так как их владельцы не обязаны извещать диспетчеров воздушной гавани о своих полётах. Известно, что этот объект совершал опасные манёвры.

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