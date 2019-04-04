Эксперт назвал слова о ядерном ударе НАТО по России "заявлением клиента дурдома"

Баранец считает общеизвестным фактом, что первое же применение подобного оружия США или РФ приведёт к мировому апокалипсису.

Заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака о готовности стран Запада нанести ядерный удар по России — это всего лишь "дурь". Абсурдность высказывания офицера объяснил Лайфу Виктор Баранец — военный обозреватель КП, полковник в отставке.

— Мы должны реагировать на это, как на польскую дурь. Это всего лишь частное мнение польского генерала... Все теоретики — американские, российские и другие мировые теоретики военного дела — пришли к выводу, что первый же ядерный удар США или России приведёт к мировому апокалипсису. Все генералы стран, которые обладают ядерным оружием, прекрасно это понимают, — подчеркнул эксперт.

Баранец отметил, что, в случае развязывания альянсом войны против России, нас не связывают никакие обязательства, которые помешают использовать для защиты ядерное оружие. Однако, по мнению военного обозревателя, на такой шаг РФ может пойти только в самом крайнем случае.

Он также напомнил, что польские и другие натовские генералы всё время пытаются убедить мир в скором вторжении России на их территории. Против данных заявлений у Москвы есть контраргумент: с какой целью?

— Зачем нам карликовая Прибалтика, зачем нам Польша, которая, как бы не гавкала на Россию, она себя ведёт смирно. НАТО, зачем нам посылать российскую армию в Европу? Поэтому вот это подлое заявление натовского генерала, которое больше похоже не на заявление генерала, а на заявление клиента дурдома, оно как раз раздаётся из натовского хора, который денно и нощно пугает мир российской военной угрозой, — добавил собеседник Лайфа.

Напомним, Вальдемар Скшипчак назвал Россию угрозой "свободного мира" и заявил, что ни одна европейская армия не сможет устоять перед "военной машиной" РФ. Польский генерал также заявил, что в случае "агрессии" со стороны Москвы НАТО применит ядерное оружие.