Врачи предложили ввести обязательное УЗИ молочных желёз для девочек-подростков

Некоторые специалисты считают, что подобное скрининговое исследование необходимо и мальчикам.

Врачи считают необходимым расширение программы обязательной диспансеризации подростков. Медики предлагают включить в неё УЗИ молочных желёз. Об этом сообщает агентство "Москва".

— Необходимо ввести исследование УЗИ молочных желёз у девочек, и должно быть написано, что оно носит обязательный характер, а не рекомендательный, — заявила на слушаниях в Общественной палате России завотделением гинекологии Морозовской детской городской клинической больницы Москвы Елена Сибирская.

Гинеколог уточнила, что в 2018 году у девочек в Москве было зарегистрировано 386 случаев заболевания молочных желёз.

Часть специалистов считает, что скрининговое исследование молочных желёз должны проходить и мальчики. Врачи считают, что в детском возрасте, когда заболевание можно предотвратить или легко вылечить, диагностике стоит уделять больше внимания.

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