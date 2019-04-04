В России готовят госпрограмму по увековечению памяти павших защитников Отечества

Президент России Владимир Путин анонсировал подготовку госпрограммы по увековечению памяти павших защитников Отечества. Об этом лидер страны сказал участникам всероссийской акции "Вахта памяти — 2019".

— В ближайшее время начнётся разработка госпрограммы по увековечению памяти павших при защите Отечества, — заявил российский лидер.

Целью госпрограммы является вопрос урегулирования всех правовых аспектов поискового движения, в том числе и содействие со стороны органов власти на всех уровнях. По словам президента, все вопросы, которые касаются достойного увековечивания памяти павших защитников, должны быть решены.

Всероссийская акция "Вахта памяти" продлится до 6 апреля. В рамках мероприятия будут организованы поиски в местах боёв Великой Отечественной, начнут приводить в порядок мемориалы и воинские захоронения.