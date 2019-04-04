Правительство США не поддержало Спилберга в войне с Netflix за "Оскар"

Оказалось, исключение из борьбы фильмов, снятых компаниями потокового видео, может стать нарушением антимонопольного законодательства.

Министерство юстиции США предупредило киноакадемию, что исключение из борьбы за "Оскар" фильмов, снятых компаниями потокового видео, в частности Netflix, может стать нарушением антимонопольного законодательства страны. Об этом сообщает Mercury News.

В начале марта режиссёр Стивен Спилберг заявил, что будет наставить на ограничении включения в число претендентов на "Оскар" фильмов, премьеры которых проходят на сервисах потокового видео. Спилберг сравнил формат стриминговых сервисов с телевизионным, добавив, что такие фильмы могут претендовать на телевизионную премию "Эмми", но не на "Оскар".

Напомним, годом ранее Netflix отказалась от участия в Каннском кинофестивале после того, как его организаторы приняли решение, что все фильмы, представленные на конкурс, должны в обязательном порядке выходить в кинотеатрах.