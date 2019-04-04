Путин призвал поисковиков помочь с программой патриотического воспитания

Президент России Владимир Путин призвал организации поисковиков помочь с подготовкой новой программы патриотического воспитания в России. Об этом глава государства заявил, выступая на открытии всероссийской акции "Вахта памяти — 2019". Трансляцию мероприятия вёл Лайф.
В частности, глава государства попросил поисковиков принять участие в определении приоритетов при формировании новой программы.
— Действующая программа заканчивается в 2020 году, и уверен, делегаты съезда помогут определить приоритеты следующего издания этой программы, следующей программы, — отметил президент.
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