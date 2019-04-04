Путин призвал поисковиков помочь с программой патриотического воспитания

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Путин призвал поисковиков помочь с программой патриотического воспитания

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Глава государства напомнил, что действие предыдущей программы заканчивается в 2020 году.

Президент России Владимир Путин призвал организации поисковиков помочь с подготовкой новой программы патриотического воспитания в России. Об этом глава государства заявил, выступая на открытии всероссийской акции "Вахта памяти — 2019". Трансляцию мероприятия вёл Лайф.

В частности, глава государства попросил поисковиков принять участие в определении приоритетов при формировании новой программы.

Действующая программа заканчивается в 2020 году, и уверен, делегаты съезда помогут определить приоритеты следующего издания этой программы, следующей программы, — отметил президент.

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