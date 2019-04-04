Космический грузовик стартовал к МКС с Байконура

С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовал грузовой корабль "Прогресс МС-11". Ожидается, что стыковка пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме в 17:25 мск.
#ПрогрессМС11: 528 секунд → грузовой корабль выведен на целевую орбиту! Его стыковка с Международной космической станцией по «сверхкороткой» схеме (два витка вокруг Земли) запланирована в 17:25 мск.— РОСКОСМОС (@roscosmos) April 4, 2019
📹 Прямая трансляция из Центра управления полетами начнется в 16:45 мск pic.twitter.com/QlWEWA5xgb
Таким образом, продолжительность полёта должна составить 3 часа 24 минуты. Корабль доставит на МКС около двух тонн различных грузов, включая топливо, научное оборудование, продукты, медикаменты.
За запуском космического грузовика можно наблюдать в онлайн-трансляции Лайфа.
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