Космический грузовик стартовал к МКС с Байконура

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Космический грузовик стартовал к МКС с Байконура

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С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовал грузовой корабль "Прогресс МС-11". Ожидается, что стыковка пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме в 17:25 мск.

Таким образом, продолжительность полёта должна составить 3 часа 24 минуты. Корабль доставит на МКС около двух тонн различных грузов, включая топливо, научное оборудование, продукты, медикаменты.

За запуском космического грузовика можно наблюдать в онлайн-трансляции Лайфа.

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