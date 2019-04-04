Счётная палата проверит расходы Минспорта и Оргкомитета на ЧМ-2018

Матчи мирового первенства прошли в 11 городах России в июне и июле прошлого года.

Счётная палата РФ проверит, как Министерство спорта, Организационный комитет чемпионата мира по футболу 2018 года и региональные власти использовали бюджетные средства, выделенные на подготовку к проведению мундиаля. Об этом сказано в размещённом на сайте ведомства плане проверок.

Также сотрудники ведомства проведут аудит эффективности использования в 2017−2018 годах бюджетных средств, направленных на создание инфраструктуры и развитие системы подготовки спортивного резерва.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства прошли в 11 городах страны.