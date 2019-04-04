Путин заявил, что преемственность истории является основой для движения вперёд

Президент России Владимир Путин назвал преемственность истории основой для движения вперёд. Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая на открытии всероссийской акции "Вахта памяти — 2019". Трансляцию с мероприятия вёл Лайф.
В своём обращении глава государства призвал всех россиян, а особенно молодёжь, гордиться тем, что они — наследники победителей Великой Отечественной войны.
Путин отметил, что на открытии акции "Вахта памяти — 2019" собрались 250 поисковиков из 80 регионов России. Глава государства добавил, что в этом году весенний сбор совпал с четвёртым съездом организации, в повестке которого не только подведение итогов, но и подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы.
— Именно вы, уважаемые друзья, открываете ранее не известные события и факты нашей ратной истории, возвращаете стране имена, судьбы её героев, те великие примеры подлинного патриотизма, на которых и должна расти и воспитываться новая генерация наших граждан, новое поколение, — заявил российский лидер.
Ранее Путин призвал поисковиков помочь с новой программой патриотического воспитания в России, напомнив, что действие предыдущей заканчивается в 2020 году.
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