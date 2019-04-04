Премьера будущей киноленты должна состояться через несколько недель, а попасть на фильм уже невозможно.

Фильм "Мстители: Финал" побил рекорд по продажам билетов в режиме онлайн. Рекорд фильм Marvel установил спустя час после того, как билеты поступили в продажу. Об этом сообщает Deadline.

Предварительная продажа билетов началась 2 апреля. В течение первого часа пользователи купили большую часть билетов. Скорость продажи превысила показатели, которые были зафиксированы с фильмом "Звёздные войны: Последние джедаи".

Напомним, в российских кинотеатрах фильм выйдет 29 апреля. В США ленту покажут 26 апреля.