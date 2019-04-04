Путину предложили "завершить подводную войну на Балтике"

Поисковик пригласил главу государства принять участие в церемонии увековечивания памяти экипажей затонувших субмарин.

Один из участников "Вахты памяти", Константин Богданов, во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о своём проекте — поиске подлодок, которые затонули во времена Великой Отечественной войны в Финском заливе.

По словам Богданова, за семь поисковых сезонов ему с коллегами удалось обнаружить 14 субмарин, ещё несколько предстоит найти. Поисковик пригласил президента принять участие в церемонии увековечивания памяти моряков. Глава государства ответил, что постарается, ведь это "очень интересно".

— Тем более опыт у него есть, он уже спускался на батискафе к затонувшему кораблю у острова Гогланд в Финском заливе. Он фактически сможет завершить подводную войну на Балтике, — сказал поисковик Лайфу.

Богданов напомнил о том, что война считается законченной, когда похоронен последний из участвовавших в ней солдат.

Ранее Владимир Путин призвал организации поисковиков помочь с подготовкой новой программы патриотического воспитания в России.