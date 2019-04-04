Директор Норкина рассказал о причине его исчезновения из телеэфира

Телеведущий покинул студию в разгар дискуссии во время телепрограммы. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Вячеслав Калашников, который является концертным директором телеведущего Андрея Норкина, заявил, что журналист взял больничный из-за переутомления, большой нагрузки и нервов.

— Просто переутомление, большая нагрузка, нервы, общение с определёнными индивидуумами в студии, когда в очередной сотый раз нужно опровергать их злобную, откровенную чушь, не реагировать на агрессию, — передаёт РБК слова Калашникова.

Директор телеведущего считает, что Норкин не может относиться к происходящему в студии отстранённо, ему приходится сдерживать эмоции, а это сказывается на здоровье журналиста.

Напомним, 3 апреля Андрей Норкин внезапно покинул студию НТВ во время прямого эфира. Сейчас он находится под наблюдением врачей.