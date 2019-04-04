Путин призвал напоминать детям, что они — наследники Победы

Российский лидер также назвал преемственность истории основой для движения вперёд.

Президент России Владимир Путин призвал россиян, а особенно молодёжь, гордиться тем, что они являются наследниками победителей Великой Отечественной войны. Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая на открытии всероссийской акции "Вахта памяти — 2019". Трансляцию мероприятия вёл Лайф.

— Мы должны сделать всё, чтобы сегодняшние дети и вообще все наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей, знали героев своей страны и своей семьи, чтобы все понимали, что это часть нашей жизни, — сказал Путин.

Напомним, что ранее, выступая на открытии "Вахты памяти — 2019", президент назвал преемственность истории основой для движения вперёд. Говорил глава государства и о важности патриотического воспитания в России. В частности, Путин призвал помочь с новой программой, напомнив, что действие предыдущей заканчивается в 2020 году.