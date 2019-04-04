Путин может принять участие в установке памятной таблички на затонувшей подлодке

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Путин может принять участие в установке памятной таблички на затонувшей подлодке

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Владимир Путин. Фото: © Kremlin.ru

Церемония увековечивания памяти моряков происходит под водой — участники погружаются с доской со списком экипажа и закрепляют её на судно.

Президент РФ Владимир Путин принял приглашение одного из участников "Вахты памяти" Константина Богданова на церемонию установки памятной таблички на затонувшей подлодке. Глава государства попробует найти для этого время.

Постараюсь. Мне очень интересно, — ответил российский лидер.

Богданов считает, что глава государства сможет спуститься под воду и поучаствовать в установке мемориальной доски со списком экипажа. Как отметил поисковик, Путин уже спускался на батискафе к затонувшему кораблю у острова Гогланд. Он также считает, что президент РФ "фактически сможет завершить подводную войну на Балтике".

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