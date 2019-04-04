Путин дал старт всероссийской акции "Вахта памяти — 2019"

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Путин дал старт всероссийской акции "Вахта памяти — 2019"

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 Фото: ©  L!FE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин дал старт всероссийской акции "Вахта памяти — 2019". Торжественная церемония открытия прошла в Музее Победы на Поклонной горе.

Поздравляю всех вас с началом очередной "Вахты памяти" и прежде всего хотел бы поблагодарить ветеранов, которых я здесь вижу, самых почётных, самых главных гостей всех встреч — российских поисковиков, — заявил российский лидер.

Российский лидер отметил, что на церемонии открытия присутствует более 250 представителей поисковых организаций из более чем 80 регионов России.

Всероссийская акция "Вахта памяти" продлится до 6 апреля. В рамках мероприятия будут организованы поиски в местах боёв Великой Отечественной, начнут приводить в порядок мемориалы и воинские захоронения.

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