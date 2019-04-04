В Киеве улицу имени советского разведчика переименовали в честь Джона Маккейна

Читайте также

В Киеве улицу имени советского разведчика переименовали в честь Джона Маккейна

219

Джон Маккейн. Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Один из депутатов обратил внимание на состояние улицы — залатанные дыры и ямы на дорожном полотне.

В Киеве улицу Ивана Кудри переименовали в честь американского политика Джона Маккейна. Об этом сообщается на сайте городского совета.

Маккейн активно отстаивал интересы Украины и поддерживал наше стремление жить в современной, демократической стране, — заявил заместитель мэра Киева Владимир Прокопов, отметив, что инициативу поддержала семья американского политика.

Депутат Киевсовета Александр Пабат отметил, что состояние улицы вызывает вопросы — в посте в "Фейсбуке" он написал о том, что это "не вашингтонские стандарты".

<p>Скриншот из <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2451916398153957&set=a.487714877907462&type=3" target="_blank">&#34;Фейсбука&#34;</a></p>

Как ранее писал Лайф, американский сенатор Джон Маккейн скончался в августе 2018 года на 82-м году жизни в своём доме в штате Аризона. Ради быстрого переименования улицы в его честь в Киеве переписали закон.

Маккейн был известен своей ненавистью к России. Он постоянно призывал усиливать санкции и давить на РФ ради интересов США, что находило позитивный отклик в Киеве.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×