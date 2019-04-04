Один из депутатов обратил внимание на состояние улицы — залатанные дыры и ямы на дорожном полотне.

В Киеве улицу Ивана Кудри переименовали в честь американского политика Джона Маккейна. Об этом сообщается на сайте городского совета.

— Маккейн активно отстаивал интересы Украины и поддерживал наше стремление жить в современной, демократической стране, — заявил заместитель мэра Киева Владимир Прокопов, отметив, что инициативу поддержала семья американского политика.

Депутат Киевсовета Александр Пабат отметил, что состояние улицы вызывает вопросы — в посте в "Фейсбуке" он написал о том, что это "не вашингтонские стандарты".

Как ранее писал Лайф, американский сенатор Джон Маккейн скончался в августе 2018 года на 82-м году жизни в своём доме в штате Аризона. Ради быстрого переименования улицы в его честь в Киеве переписали закон.

Маккейн был известен своей ненавистью к России. Он постоянно призывал усиливать санкции и давить на РФ ради интересов США, что находило позитивный отклик в Киеве.