В Киеве улицу Ивана Кудри переименовали в честь американского политика Джона Маккейна. Об этом сообщается на сайте городского совета.
— Маккейн активно отстаивал интересы Украины и поддерживал наше стремление жить в современной, демократической стране, — заявил заместитель мэра Киева Владимир Прокопов, отметив, что инициативу поддержала семья американского политика.
Депутат Киевсовета Александр Пабат отметил, что состояние улицы вызывает вопросы — в посте в "Фейсбуке" он написал о том, что это "не вашингтонские стандарты".
Как ранее писал Лайф, американский сенатор Джон Маккейн скончался в августе 2018 года на 82-м году жизни в своём доме в штате Аризона. Ради быстрого переименования улицы в его честь в Киеве переписали закон.
Маккейн был известен своей ненавистью к России. Он постоянно призывал усиливать санкции и давить на РФ ради интересов США, что находило позитивный отклик в Киеве.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени