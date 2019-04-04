Умер Георгий Данелия

Умер режиссёр Георгий Данелия. Его не стало в возрасте 88 лет. О кончине народного артиста СССР сообщает "Новая газета" со ссылкой на его семью.

О причинах смерти и других подробностях пока не известно.

Напомним, в конце февраля режиссёр попал в реанимацию. У него диагностировали воспаление лёгких, в связи с чем Данелию ввели в состояние искусственной комы. Позже жена артиста отмечала, что он себя чувствует лучше.

Георгий Данелия родился в Тифлисе 25 августа 1930 года. Он окончил Высшие режиссёрские курсы при "Мосфильме" в мастерской Михаила Калатозова. В 1960 году вышла его дебютная картина "Серёжа". Среди снятых им картин — "Кин-дза-дза!", "Мимино", "Я шагаю по Москве", "Афоня".