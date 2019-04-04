Команда Зеленского назвала Google пособником Порошенко

Корпорация заблокировала рекламный аккаунт кандидата и изменила статистику просмотров видео.

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила о том, что Google заблокировала их рекламный аккаунт. Кроме того, во вкладку "Тренды" не попало видеобращение Зеленского по поводу дебатов, которое набрало 800 тысяч просмотров.

— Окей, Google, а как насчёт честных отношений? Нам заблокировали рекламный аккаунт в Google без объяснения причин. Также мы обнаружили, что показатели просмотров видео не соответствуют действительной статистике, — сообщается на официальной страничке команды кандидата в "Фэйсбуке".

Команда Зеленского подозревает, что всё это может быть следствием влияния команды его конкурента Петра Порошенко.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не признаёт Крым российским.