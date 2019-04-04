В Челябинске находившийся под домашним арестом рецидивист убил соседку

Ранее мужчина уже бывал за решёткой: в 2007 году он расправился с супругой, а в 2014-м до смерти избил знакомую.

В Челябинске до смерти избивший сестру 71-летний пенсионер, находившийся под домашним арестом, убил 46-летнюю соседку, которая зашла его проведать. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Избиение сестры Леонид Иванович объяснил тем, что она его постоянно учила, а ему это не нравилось. Мужчина сумел разжалобить прокурора — его отпустили под домашний арест, надев на него отслеживающий передвижения браслет.

Спустя 20 дней после убийства сестры соседи пенсионера услышали женские крики и вызвали правоохранителей. В квартире полицейские нашли тело его соседки Ольги и самого мужчину — без браслета. Пенсионер был опять взят под арест.

Как отмечается, он уже дважды отбывал наказания за убийства: в 2007 году он сел за убийство супруги, в 2014 году, спустя год после освобождения из исправительного учреждения, — за убийство знакомой.