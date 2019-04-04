Россия передала Израилю останки сержанта, погибшего во время Ливанской войны

Военнослужащий погиб в 1982 году. Долгое время он числился как пропавший без вести.

Россия передала премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху останки сержанта Захарии Баумеля, погибшего во время Первой ливанской войны в 1982 году, сообщает Минобороны России.

Эту передачу на встрече с премьером Биньямином Нетаньяху анонсировал президент РФ Владимир Путин.

— Наши военные совместно с сирийскими партнёрами установили место его (сержанта Баумеля. — Прим. ред.) захоронения. Мы очень рады тому, что на родине смогут отдать ему необходимые воинские почести, и самое главное, что его близкие родственники смогут принести цветы на его могилу, — передаёт "Интерфакс" слова президента.

Израильский танковый батальон захватили сирийские войска в бою у населённого пункта Султан-Якуб во время Первой ливанской войны в 1982 году. Тогда и пропал без вести Захария Баумель.

Ранее Лайф сообщал, что Песков заявил о готовности России обсуждать план Нетаньяху по Сирии.