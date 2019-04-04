Порошенко согласился вместе с Зеленским сдать анализы на алкоголь и наркотики

Представитель украинского лидера отметил, что экспертизу должны проводить сертифицированные лаборатории.

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Пётр Порошенко согласился на требование своего соперника — шоумена Владимира Зеленского — вместе сдать анализы в медицинском пункте стадиона "Олимпийский" в Киеве. Он сам предложил место, где это будет сделано.

— В рамках подготовки к дебатам Пётр Порошенко завтра в 9 утра ждёт Владимира Зеленского в медпункте стадиона "Олимпийский" для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков, — заявил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

По его мнению, независимую экспертизу должны проводить сертифицированные лаборатории. Олег Медведев отметил, что результаты анализов могут быть важны для избирателей.

Представитель Порошенко подчеркнул, что в штабе действующего президента Украины Зеленского признают победителем первого тура выборов, и добавил, что с комиком готовы встречаться на любых удобных ему площадках.

Как ранее писал Лайф, второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. Дебаты кандидатов в президенты могут пройти 19 апреля.