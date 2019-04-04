Учёные оценили выпуск каждой косатки из "китовой тюрьмы" в 3 млн рублей

Как будут готовить животных к адаптации в естественной среде, специалисты обсудят на научном консилиуме в середине апреля.

Освобождение каждой косатки из приморской "китовой тюрьмы" будет стоить до 3 миллионов рублей, потому что каждому животному необходима транспортировочная ванна. Подсчёты, которые провели специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, приводит РИА "Новости".

Также финансы требуются на оплату работы команды тренеров, которые будут заниматься реабилитацией животных перед выпуском.

— Перевозимые животные должны быть заранее подготовлены к транспортировке... Кроме того, выпуск также является довольно сложной процедурой. Во-первых, необходимо определить место — наиболее удобное для быстрой адаптации животных к естественной среде обитания с обильным количеством еды, — цитирует агентство заместителя директора по научной работе ВНИРО Вячеслава Бизикова.

Напомним, в бухте Средняя содержатся несколько косаток и белух, которых намеревались продать в КНР. На проблему обратил внимание президент России Владимир Путин. Помочь животным призывали Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо. С этой целью в Россию приехал океанолог Жан-Мишель Кусто, сын учёного Жак-Ива Кусто. В Минприроды сообщили, что животных освободят летом.