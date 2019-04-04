"Учительница в купальнике" будет вести рубрику в издательстве "Просвещение"

Педагога несправедливо уволили из школы. Но вскоре за Татьяну Кувшинникову вступилась общественность, а также лично губернатор региона Виктор Томенко.

Учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова, которую уволили из-за фотографии в купальнике в соцсетях, будет вести рубрику издательства "Просвещение" в Интернете. Об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе издательства.

— Рубрика "Здоровый образ жизни" от Татьяны Кувшинниковой вскоре будет запущена: учитель расскажет о спорте, актуальных и простых способах улучшения и укрепления здоровья, — проинформировали в "Просвещении".

Как уже сообщал Лайф, у педагога также появилась постоянная работа. По просьбе губернатора региона Виктора Томенко, с учительницей провели переговоры и с учётом профессиональных предпочтений Татьяны Кувшинниковой ей было предложено несколько вариантов трудоустройства. 2 апреля она уже вышла на новое место работы — в Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования (АКИПКРО).

Напомним, Кувшинниковой пришлось уволиться из школы за фото в купальнике, которое она разместила на своей странице в соцсети "ВКонтакте". При этом снимок был сделан на озере, где проходила акция в честь зимней Универсиады.

После этого учителя из разных регионов страны решили поддержать коллегу — они стали массово публиковать в соцсетях свои фото в купальниках, добавляя тег #учителятожелюди.