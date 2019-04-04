В Ростуризме намерены развивать проект "Великие имена России. Маршруты славы"

Ожидается, что сперва такие маршруты, рассказывающие о связи выдающихся личностей с тем или иным городом, будут рассчитаны на старшеклассников и студентов.

Глава общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко рассказал о необходимости развить проект "Маршруты славы" — тематические путешествия, посвящённые великим россиянам. Он должен стать продолжением конкурса "Великие имена России", в ходе которого для присвоения аэропортам были выбраны имена выдающихся личностей страны.

— У нас есть аэропорты, которым присвоены имена великих граждан России, но не все знают, что это были за люди и каким образом они связаны с тем или иным городом, — пояснил Давыденко.

Он рассказал о планах провести общероссийский конкурс "Маршруты славы", привлечь к нему внимание общественных палат регионов, а также департаментов, которые отвечают за туризм и образование. По словам главы общественного совета, сперва такие маршруты будут рассчитаны на учеников старших классов и студентов. В более отдалённой перспективе планируется привлечь туроператоров.

Напомним, с 11 октября по 23 декабря 2018 года состоялся общенациональный конкурс "Великие имена России", на котором были выбраны имена выдающихся деятелей страны для присвоения ключевым аэропортам. Он проводился по инициативе Общественной палаты РФ, Российского военно-исторического и исторического обществ, а также Русского географического общества и Общества Российской словесности.