Житель Ямала перевёл мошенникам два миллиона рублей, пытаясь найти подработку

Мужчина загрузил на компьютер программу за 170 тысяч и через неё переводил деньги неизвестным.

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа перевёл мошенникам более двух миллионов рублей в попытке найти подработку на дому. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по ЯНАО.

Как уточняется, в январе 2019 года мужчина увидел в Сети рекламу о подработке, оставил свои данные, после чего с ним связались неизвестные. Злоумышленники рассказали, что для работы необходимо загрузить на компьютер программу стоимостью 170 тысяч рублей.

— В дальнейшем мужчина через программу неоднократно перевёл деньги на общую сумму более 2 миллионов рублей, — уточнила пресс-служба УМВД.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.

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