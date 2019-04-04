Стало известно место прощания с Георгием Данелией

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Стало известно место прощания с Георгием Данелией

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Георгий Данелия. Фото: ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Церемония прощания с режиссёром Георгием Данелией пройдёт в Московском доме кино. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Прощание пройдёт в Доме кино, день пока не определён, — приводит слова представителя Союза кинематографистов РФ ТАСС.

Георгий Данелия скончался сегодня днём в больнице. Как стало известно Лайфу, у народного артиста СССР остановилось сердце.

Данелия — культовый советский режиссер и сценарист, подаривший миру такие разные, но великие киноленты: "Афоня", "Кин-дза-дза", "Слезы капали", "Мимино", "Осенний марафон". Подробную биографию маэстро читайте на сайте uznayvse.ru

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