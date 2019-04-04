Актёр Александр Адабашьян — о смерти Данелии: Колоссальная утрата

Артист признался, что считает большим везением то, что ему пришлось быть знакомым с легендарным режиссёром.

Заслуженный художник РСФСР, актёр и драматург Александр Адабашьян назвал колоссальной утратой смерть Георгия Данелии, с которым они были близкими друзьями. По его словам, режиссёр был "настоящим грузином" — гостеприимным и радушным хозяином, который всегда был рад гостям.

— Колоссальная совершенно утрата. Для меня это целая эпоха нашего искусства, в частности, кино. И вообще советское, российское кино для меня — это Данелия. Потрясающий юмор, интеллигентность, ум и глубина... У человека был свой мир, в котором он жил и который охотно демонстрировал всем, — приводит его слова телеграм-канал Life Shot.

Адабашьян признался, что считает большим везением возможность общаться с легендарным режиссёром, быть в его жизни. По его словам, Данелия никогда не позволял себе уничижительно или оскорбительно отзываться о ком бы то ни было.

Георгий Данелия скончался сегодня днём в больнице, у него остановилось сердце. Ранее стало известно место прощания с народным артистом СССР.