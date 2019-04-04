Рэпер ST рассказал Лайфу, что плакал, установив новый рекорд России

Музыкант уточнил, что его не интересовало попадание в общемировую Книгу рекордов Гиннесса.

Российский рэп-исполнитель Александр Степанов, известный как ST, заявил Лайфу, что 24 часа, в течение которых он практически непрерывно читал свои тексты, были одними из самых счастливых в его жизни.

— У меня просто была цель поставить вот этот рекорд, я его поставил, и вы не представляете, как это много — 24 часа. Отлично себя чувствую, — рассказал Степанов. — Я, наверное, не до конца осознал, что произошло.

Рэпер подчеркнул, что его не интересовало попадание в общемировую Книгу рекордов Гиннесса, так как он живёт в России.

ST отметил, что покой ему "даже не снится" — предстоит много работы. Степанов рассказал, что фиксировавший рекорд мужчина плакал и говорил, что "это лучший рекорд, на котором он был".

— Я плакал, он плакал, все плакали. Сейчас я вот тоже заплачу, — признался Степанов.

Как ранее писал Лайф, за трансляцией того, как ST читает свои тексты, следили семь миллионов зрителей.