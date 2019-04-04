Актриса Мария Аронова назвала смерть Данелии страшной потерей

По её словам, знаменитый режиссёр с большим уважением относился к актёрскому труду.

Актриса Мария Аронова назвала смерть режиссёра Георгия Данелии страшной потерей. В беседе с Лайфом она отметила его бесконечную любовь к артистам.

— Все, кто с ним работал, и вообще люди, соприкасающиеся с ним, говорили о его бесконечной любви к артистам, о его уважении к этому труду, о его помощи нам, — сказала Аронова.

По её мнению, фильмы Георгия Данелии стали национальным достоянием.

— Я считаю, что это счастье — прожить такую жизнь, оставить такой след за собой. Но это, конечно, потеря страшная для нас. Царствие небесное, — резюмировала актриса.

Кинорежиссёр скончался сегодня. Как стало известно Лайфу, у Георгия Данелии остановилось сердце в больнице. Церемония прощания с режиссёром пройдёт в Московском доме кино.