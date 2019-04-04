Стали известны дата и место похорон Алексея Булдакова

Народный артист России Алексей Булдаков будет похоронен на Троекуровском кладбище столицы 8 апреля. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Департамент торговли и услуг Москвы.

Как писал ранее Лайф, прощание с артистом состоится 7 апреля в Доме кино в Москве. В этом году обещают выпустить последний фильм, в котором успел сняться Булдаков.

Актёр скончался в Улан-Баторе, где был на гастролях. Артисту было 68 лет. Одной из самых запоминающихся ролей Булдакова был генерал Алексей Михайлович Иволгин в фильме "Особенности национальной охоты".