Смартфон Motorola стал первым мобильником в мире с поддержкой 5G

В США стартовала продажа первого в мире смартфона с поддержкой 5G. Американцы обогнали Южную Корею на 2 дня. Но действовали они грязно.

Американский оператор сотовой связи Verizon объявил о коммерческом запуске 5G. Вместе с этим Verizon представил первый в мире смартфон с поддержкой сети нового поколения. Правда, есть в этой истории несколько "но".

Во-первых, 5G от Verizon покрывает далеко не всю территорию США. Воспользоваться новым стандартом связи можно только в нескольких районах Чикаго и Миннеаполиса. К концу 2019 года количество городов, куда заглянула инновация, увеличится до 30. Во-вторых, смартфон Moto Z3, вышедший в августе прошлого года, называть первым в мире с поддержкой 5G не совсем корректно. Дело в том, что по умолчанию этот аппарат не работает с сетями нового поколения. Однако совместно с Verizon вендор выпустил для смартфона модуль-накладку, которая содержит дополнительные компоненты, необходимые для соединения с 5G. Стоит Moto Z3 с модулем 5G Moto Mod недёшево — 349 долларов. Пока купить этот набор можно только на сайте оператора Verizon.

Первым смартфоном с "честной" поддержкой 5G станет специальная версия Samsung Galaxy S10, которая выйдет в Южной Корее уже послезавтра. В других странах новинка появится позже, в мае.

Стоит также отметить, что незадолго до Verizon о запуске 5G объявил другой американский оператор — AT&T. Правда, доступ к сети открывался только избранным, по приглашению. И тоже в отдельных районах нескольких крупных городов. Занятно, что даже при отсутствии полноценной поддержки 5G смартфоны, подключённые к тестовым сетям AT&T, показывали значок 5G. Поскольку оператор заблаговременно попросил своих клиентов установить на смартфоны специальную прошивку, которая меняла иконку 4G на 5G.