Бритни Спирс отреагировала на сообщения о своей госпитализации в психбольницу

Ранее в окружении певицы заявили, что она "потеряла рассудок" из-за проблем со здоровьем у отца.

Американская поп-дива Бритни Спирс не стала опровергать сообщения о своём попадании в психиатрическую лечебницу. Певица выложила в "Инстаграме" картинку с намёком — надпись на ней гласит, что нужно заботиться о своём разуме, теле и душе.

— Всем нам нужно время для небольшого "времени для себя", — написала звезда в комментарии к изображению.

Ранее СМИ сообщили, что певица "потеряла рассудок" из-за своего отца Джейми Спирса, который за последние недели перенёс две операции из-за внезапного разрыва толстой кишки. Отмечалось, что поп-диве предстоит пройти 30-дневный курс лечения в психиатрической больнице.