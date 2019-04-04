Суд продлил арест полковнику-миллиардеру Захарченко

Прения сторон, где гособвинитель огласит срок наказания, который считает справедливым, начнутся в апреле.

Пресненский суд Москвы до 24 июля продлил арест обвиняемому в коррупции бывшему заместителю начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрию Захарченко. Об этом сообщает ТАСС.

Судья Елена Абрамова уточнила, что прения сторон начнутся в апреле.

Как отмечается, о продлении ареста Захарченко ходатайствовал гособвинитель. Защита полковника просила отпустить его под домашний арест. Сам Захарченко предлагал надеть ему "хоть два браслета, хоть на шею" и обещал ходить в суд.

Ранее Лайф писал, что прокурор потребовал пять лет колонии для отца полковника Захарченко. Сам Виктор Захарченко попросил вынести ему оправдательный приговор.

Разбирательства по делу Дмитрия Захарченко продолжаются с 2017 года. Его обвинили в получении двух взяток на общую сумму 3,8 млн долларов. При обысках у Захарченко нашли около девяти миллиардов рублей в разной валюте.