Суд продлил арест полковнику-миллиардеру Захарченко

Пресненский суд Москвы до 24 июля продлил арест обвиняемому в коррупции бывшему заместителю начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрию Захарченко. Об этом сообщает ТАСС.
Судья Елена Абрамова уточнила, что прения сторон начнутся в апреле.
Как отмечается, о продлении ареста Захарченко ходатайствовал гособвинитель. Защита полковника просила отпустить его под домашний арест. Сам Захарченко предлагал надеть ему "хоть два браслета, хоть на шею" и обещал ходить в суд.
Ранее Лайф писал, что прокурор потребовал пять лет колонии для отца полковника Захарченко. Сам Виктор Захарченко попросил вынести ему оправдательный приговор.
Разбирательства по делу Дмитрия Захарченко продолжаются с 2017 года. Его обвинили в получении двух взяток на общую сумму 3,8 млн долларов. При обысках у Захарченко нашли около девяти миллиардов рублей в разной валюте.
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