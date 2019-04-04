Стала известна причина пожара на оборонном заводе в Нижегородской области

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Стала известна причина пожара на оборонном заводе в Нижегородской области

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Фото: © "ВКонтакте" / Дзержинское Телевидение

Хлопок и пожар на оборонном заводе в Дзержинске Нижегородской области произошёл из-за возгорания алюминиевой пудры, которую используют при изготовлении авиационных изделий. Об этом Лайфу рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Было два хлопка. Огонь затем перекинулся на траву. По предварительным данным, шесть человек были эвакуированы из здания.

Как сообщалось ранее, после хлопка начался пожар на площади 5 квадратных метров в цехе № 54л по производству мономеров.

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