Стала известна причина пожара на оборонном заводе в Нижегородской области

Хлопок и пожар на оборонном заводе в Дзержинске Нижегородской области произошёл из-за возгорания алюминиевой пудры, которую используют при изготовлении авиационных изделий. Об этом Лайфу рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Было два хлопка. Огонь затем перекинулся на траву. По предварительным данным, шесть человек были эвакуированы из здания.

Как сообщалось ранее, после хлопка начался пожар на площади 5 квадратных метров в цехе № 54л по производству мономеров.