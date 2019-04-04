Украинец пытался заминировать машину, но подорвался сам — видео

В прокуратуре произошедшее назвали терактом. Пострадавший злоумышленник скончался в больнице.

Подрыв машины на парковке в Киеве попал на видео. В Генпрокуратуре Украины случившееся квалифицировали как теракт. Об этом сообщает "Украинская правда".

Как уточнили в ведомстве, неизвестный попытался установить взрывчатку, она сработала преждевременно. Мужчина был госпитализирован, однако от полученных ран он скончался в больнице. По некоторым данным, подорванный автомобиль принадлежит сотруднику одной из украинских спецслужб.

Как ранее писал Лайф, по факту произошедшего заведены уголовные дела по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".