Кинорежиссёра Георгия Данелию могут похоронить на Новодевичьем кладбище. Об этом вдова народного артиста СССР Галина рассказала агентству "Москва".

— Планируется похоронить Георгия Николаевича на Новодевичьем кладбище, но пока ещё окончательного решения нет, — заявила она.

Кинорежиссёр скончался сегодня. Как стало известно Лайфу, у Георгия Данелии остановилось сердце в больнице. Церемония прощания с режиссёром пройдёт в Московском доме кино.