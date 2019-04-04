Кинорежиссёра Георгия Данелию могут похоронить на Новодевичьем кладбище. Об этом вдова народного артиста СССР Галина рассказала агентству "Москва".
— Планируется похоронить Георгия Николаевича на Новодевичьем кладбище, но пока ещё окончательного решения нет, — заявила она.
Кинорежиссёр скончался сегодня. Как стало известно Лайфу, у Георгия Данелии остановилось сердце в больнице. Церемония прощания с режиссёром пройдёт в Московском доме кино.
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