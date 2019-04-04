Георгия Данелию могут похоронить на Новодевичьем кладбище

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Георгия Данелию могут похоронить на Новодевичьем кладбище

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Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Кинорежиссёра Георгия Данелию могут похоронить на Новодевичьем кладбище. Об этом вдова народного артиста СССР Галина рассказала агентству "Москва".

Планируется похоронить Георгия Николаевича на Новодевичьем кладбище, но пока ещё окончательного решения нет, — заявила она.

Кинорежиссёр скончался сегодня. Как стало известно Лайфу, у Георгия Данелии остановилось сердце в больнице. Церемония прощания с режиссёром пройдёт в Московском доме кино.

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