Москвичка с ужасом обнаружила во "Фрутоняне" неизвестную жгучую жидкость

Воду для ребёнка женщина купила в "Перекрёстке", магазин обещал проверить товар в течение недели.

Молодая москвичка купила в магазине "Перекрёсток" детскую воду "Фрутоняня" для своего четырёхлетнего сына и ужаснулась от того, что произошло дальше.

— Он глотнул, сморщился, закричал: "Мама, жжёт!" Я испугалась, тут же глотнула эту "воду" и сразу выплюнула, поскольку поняла, что это что-то спиртосодержащее. Однако ребёнок это проглотил, — передаёт слова женщины телеканал "360".

Спустя пять минут ребёнок пожаловался на жжение в животике, но ещё через 15 минут неприятные ощущения прошли. Попробовав странный напиток, отец мальчика заявил, что жидкость напоминает водку. Врач заверил, что если в бутылке детского напитка была действительно водка, то родителям не стоит беспокоиться за здоровье малыша.

— Молюсь, чтобы это была водка, потому как если это что-то техническое, спирт тоже бывает разный. Не знаю, чего ожидать, — поделилась молодая мама.

Утром следующего дня у ребёнка заболело горло и образовались отёки под глазами. Однако пока непонятно, стала ли странная жидкость причиной ухудшения здоровья.

Уточняется, что сотрудники магазина "Перекрёсток" обещали проверить весь товар в течение недели. В ситуации разбираются и представители "Фрутоняни".

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