Актриса Галина Стаханова шокирована смертью Данелии: Уходят любимые люди

Артистка не пойдёт проститься с легендарным режиссёром — ей будет тяжело видеть его в гробу.

Советская и российская актриса Галина Стаханова шокирована известиями о смерти режиссёра Георгия Данелии. Ей довелось поработать с народным артистом СССР в далёком 1993 году во время съёмок в фильме "Настя", и сейчас она об этом тепло вспоминает.

— Для меня это был, конечно, шок... Уходят наши любимые и маститые люди. Это, конечно, очень больно и вечная память, и, я думаю, его никогда не забудут... Он для меня жив. Печально, конечно, жалко.. Боль в сердце. Светлая память будет в наших сердцах жить, — сказала Стаханова в беседе с Лайфом.

Она призналась, что не пойдёт прощаться с легендарным режиссёром — ей будет тяжело видеть его в гробу. Актриса говорит, что предпочитает оставить живой образ в своей памяти и хорошие светлые воспоминания о Данелии.

Заслуженный артист РФ Алексей Кравченко также поделился с Лайфом воспоминаниями об умершем. По его словам, Данелия был строгим, добрым и требовательным. Актёр сожалеет, что он снимался всего в одной его картине — фильме "Фортуна".

Георгий Данелия скончался сегодня днём в больнице, у него остановилось сердце. Ранее стало известно место прощания с народным артистом СССР. Соболезнования в связи с кончиной знаменитого режиссёра выразили его коллеги и друзья. К ним присоединился президент РФ Владимир Путин.