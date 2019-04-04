Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Георгия Данелии

Российский лидер отметил, что добрая и светлая память о режиссёре навсегда останется с нами.

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным кинорежиссера Георгия Данелии, который скончался сегодня днём. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

— Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с постигшим вас горем, — говорится в телеграмме российского лидера.

Глава государства отметил, что режиссёр был ярким и неординарным человеком, который создал фильмы, ставшие настоящим событием в отечественном кинематографе.

— Через всю свою жизнь и творчество он пронёс уважение к ценностям гуманизма, к искусству и зрителям, — говорит президент.

Владимир Путин отметил, что скорбь родных разделяют и коллеги Георгия Данелии по творческому цеху, и его последователи, и ученики, и почитатели его таланта как в России, так и за рубежом.

— Добрая, светлая память о Георгии Данелии навсегда останется с нами, — подытожил президент.

Кинорежиссёр скончался сегодня. Как стало известно Лайфу, у Георгия Данелии остановилось сердце в больнице. Церемония прощания с режиссёром пройдёт в Московском доме кино.