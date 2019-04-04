Соловьёв дал советы Норкину, как избегать стресса в эфире

Ведущий также пожелал коллеге скорейшего выздоровления и выразил надежду, что тот скоро порадует зрителей своими программами.

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв дал совет коллеге с НТВ Андрею Норкину, который исчез из телестудии прямо во время прямого эфира программы "Место встречи". Соловьёв порекомендовал жить работой, чтобы воспринимать потрясения как обыденность, а не как стресс. Как сохранить нервные клетки, у Соловьёва спросила "Национальная служба новостей".

— У меня нет никакого стресса. У меня как раз всё очень комфортно. Для меня это не работа, для меня это образ жизни. Поэтому я не испытываю никакого стресса. Всё хорошо, — сказал Соловьёв.

О том, что прямо во время прямого эфира Андрей Норкин исчез из студии, Лайф сообщал накануне. Директор Норкина назвал причиной исчезновения ведущего переутомление, нагрузку и общение с определёнными индивидуумами в студии.

Работа у Норкина действительно нервная. Ведущий НТВ в прошлом году подрался в прямом эфире с украинским экспертом.