Уральский исследователь озвучил новую версию по поводу гибели группы Дятлова

В качестве доказательств он опубликовал видеоролик, который был снят на перевале.

Исследователь из Нижнего Новгорода Валентин Дегтерёв нашёл новую причину гибели группы Дятлова. Как сообщает URA.RU, он полагает, что туристы могли стать жертвами торнадо.

Дегтерёв обнародовал на своём YouTube-канале видео, которое было сделано на перевале Дятлова в 2014 году. На кадрах он обнаружил движущееся красное пятно, и, по его мнению, там запечатлено торнадо.

— Самый настоящий, только снежный и очень небольшой. Поскольку интенсивность движения вихря огромная, то создаётся иллюзия открытого пламени, — говорит исследователь.

По его предположению, кто-то из группы Дятлова увидел, что из леса движется торнадо, туристы выбежали из палаток, но их сбросило вниз ветром, а ураганом разбросало по разным сторонам.

Туристическая группа во главе с Игорем Дятловым погибла 60 лет назад при невыясненных обстоятельствах на перевале на Северном Урале. Существует более сотни версий произошедшего, включая сверхъестественные.

Стоит добавить, что Дегтерёв давно известен своими далеко не научными "открытиями". Так, он заявлял, что разгадал послание, зашифрованное в татуировке на теле одного из погибших участников группы Дятлова — Семёна Золотарёва, а ещё он находил НЛО возле МКС и предупреждал о приближении к Земле планеты Нибиру.