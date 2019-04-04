УНА-УНСО поддержала Порошенко во втором туре выборов

Националисты считают, что он стал тем президентом, при котором страна выстояла "под российским нашествием".

Украинское националистическое движение УНА-УНСО* заявило о поддержке действующего украинского лидера Петра Порошенко во втором туре президентских выборов.

— Украина снова подошла к Рубикону — перед тяжёлым выбором и угрозой потери государственности, — сказано в заявлении, текст которого приводит телеканал "112".

Националисты считают угрозой избрание Владимира Зеленского президентом Украины, так как это "реальная угроза реванша Москвы".

В заявлении отмечается, что Порошенко, несмотря на все его недостатки, стал лидером, при котором "государство выстояло под российским нашествием". Националисты призвали сторонников сделать правильный выбор.

Как ранее сообщал Лайф, второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля. В нём избиратели будут выбирать из двух кандидатов — шоумена Владимира Зеленского и действующего президента Петра Порошенко.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.