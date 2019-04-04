Стая бродячих собак напала на школьника в Коми — видео

Стая бродячих собак в Ухте напала на ученика спортивной школы, который катался на лыжах в районе турбазы "Снегири". Юный спортсмен решил заснять свору псов и немного к ним приблизился, но животные, видимо, увидели в нём угрозу.

На попавших в Сеть кадрах видно, что собаки с громким лаем начали окружать школьника. К счастью, ему удалось от них отбиться с помощью палки и уйти подальше.

Ранее Лайф писал, что стая бродячих собак напала на пятилетнего мальчика в городском парке в Магадане и покусала.