Стая бродячих собак напала на школьника в Коми — видео

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Стая бродячих собак напала на школьника в Коми — видео

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Стая бродячих собак в Ухте напала на ученика спортивной школы, который катался на лыжах в районе турбазы "Снегири". Юный спортсмен решил заснять свору псов и немного к ним приблизился, но животные, видимо, увидели в нём угрозу.

На попавших в Сеть кадрах видно, что собаки с громким лаем начали окружать школьника. К счастью, ему удалось от них отбиться с помощью палки и уйти подальше.

Ранее Лайф писал, что стая бродячих собак напала на пятилетнего мальчика в городском парке в Магадане и покусала.

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